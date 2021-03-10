Голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак заявив, що готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії. Ба більше, він не проти свідчити про становище компанії під поліграфом.

Жмак наголосив, що правління УЗ готове прийти на поліграф і розказати інформацію, якої потребує Тимчасова слідча комісія. Читайте також До "червоних" областей можуть запустити нові спецрейси: в УЗ назвали умову Раніше Жмак сподівався, що перевірка ТСК компетенції правління компанії є непорозумінням. Що відомо про перевірку У Верховній Раді 27 січня створили комісію для перевірки та оцінки стану Укрзалізниці. Планують провести неупереджену і прозору перевірку відомства, а також розслідування бездіяльності та порушень законодавства, що призвело до значного погіршення технічного стану відомства.

Крім того, перевірятимуть фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці.

Глава ТСК депутатка Юлія Гришина повідомила, що комісія звернулась до Прем’єр-міністра, міністра інфраструктури тощо.

За словами Гришиної, у травні 2020 року ревізія Укрзалізниці виявила порушень майже на 12 мільярдів гривень.

Глава комісії додала, що отримала понад 20 звернень від окремих працівників та цілих колективів УЗ, які скаржаться на грубі порушення трудового законодавства, розтрати та привласнення ресурсів підприємства. До теми Службовці "Укрзалізниці" привласнили 4,5 мільйони гривень