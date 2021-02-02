Як Вовк від НАБУ утікав: голова ОАСК проігнорував клопотання про своє відсторонення – відео

2 лютого 2021 , 18:57
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Підозрюваний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк відмовився отримати від Національного антикорупційного бюро клопотання про своє відсторонення. А виклик до Вищого антикорсуду детектив НАБУ зачитував Вовкові уже навздогін.

Джерело: НАБУ

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Вовк наполягає, що не є підозрюваним

Клопотання про відсторонення голови ОАСК детективи намагались вручити вранці 1 лютого.

Проте Вовк це робити просто не дозволив. На зауваження детективів, що він перешкоджає законодавству, суддя, що намагався потрапити у ліфт відповів, що перешкоджають його безпеці.

Нічим не можу вам допомогти. Я не є підозрюваний, тому не буду отримувати клопотання. Як хочете щось зробити – залишайте десь його, робіть, що хочете,
– відповів голова Окружного адмінсуду.

Виклик до ВАКС зачитували Вовку навздогін

Ще один документ, цього разу виклик до Вищого антикорупційного суду, Вовку довелось зачитувати буквально – на бігу. Отож, суддю, хоча, не наздогнали, проте до його відома таки довели, що чекають на нього 3 лютого – для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Дивіться відео "погоні за Вовком / Відео НАБУ:

Головне про так звані "плівки Вовка"

  • Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення.
  • 17 липня 2020 року НАБУ здійснило обшук ОАСК та опублікувало відеоролик записів розмов. Відповідна інформація підтвердила тиск суддів на вищі органи влади – на основі плівок суддів залучили до кримінальної відповідальності.
  • У НАБУ стверджують, що судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.
  • Зрештою Вовка оголосили в розшук, адже він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них. Однак 5 січня суд відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК.