Підозрюваний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк відмовився отримати від Національного антикорупційного бюро клопотання про своє відсторонення. А виклик до Вищого антикорсуду детектив НАБУ зачитував Вовкові уже навздогін.

Джерело: НАБУ

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Вовк наполягає, що не є підозрюваним

Клопотання про відсторонення голови ОАСК детективи намагались вручити вранці 1 лютого.

Проте Вовк це робити просто не дозволив. На зауваження детективів, що він перешкоджає законодавству, суддя, що намагався потрапити у ліфт відповів, що перешкоджають його безпеці.

Нічим не можу вам допомогти. Я не є підозрюваний, тому не буду отримувати клопотання. Як хочете щось зробити – залишайте десь його, робіть, що хочете,

– відповів голова Окружного адмінсуду.

Виклик до ВАКС зачитували Вовку навздогін

Ще один документ, цього разу виклик до Вищого антикорупційного суду, Вовку довелось зачитувати буквально – на бігу. Отож, суддю, хоча, не наздогнали, проте до його відома таки довели, що чекають на нього 3 лютого – для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

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