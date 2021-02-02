Як Вовк від НАБУ утікав: голова ОАСК проігнорував клопотання про своє відсторонення – відео
Підозрюваний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк відмовився отримати від Національного антикорупційного бюро клопотання про своє відсторонення. А виклик до Вищого антикорсуду детектив НАБУ зачитував Вовкові уже навздогін.
Джерело: НАБУ
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Вовк наполягає, що не є підозрюваним
Клопотання про відсторонення голови ОАСК детективи намагались вручити вранці 1 лютого.
Проте Вовк це робити просто не дозволив. На зауваження детективів, що він перешкоджає законодавству, суддя, що намагався потрапити у ліфт відповів, що перешкоджають його безпеці.
Нічим не можу вам допомогти. Я не є підозрюваний, тому не буду отримувати клопотання. Як хочете щось зробити – залишайте десь його, робіть, що хочете,
– відповів голова Окружного адмінсуду.
Виклик до ВАКС зачитували Вовку навздогін
Ще один документ, цього разу виклик до Вищого антикорупційного суду, Вовку довелось зачитувати буквально – на бігу. Отож, суддю, хоча, не наздогнали, проте до його відома таки довели, що чекають на нього 3 лютого – для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Дивіться відео "погоні за Вовком / Відео НАБУ:
Головне про так звані "плівки Вовка"
- Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення.
- 17 липня 2020 року НАБУ здійснило обшук ОАСК та опублікувало відеоролик записів розмов. Відповідна інформація підтвердила тиск суддів на вищі органи влади – на основі плівок суддів залучили до кримінальної відповідальності.
- У НАБУ стверджують, що судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.
- Зрештою Вовка оголосили в розшук, адже він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них. Однак 5 січня суд відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК.
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