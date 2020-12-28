Політика плаваючого курсу є ключовою для Національного банку України. Установа дотримувалася її раніше та продовжуватиме робити це й надалі.

Голова НБУ Кирило Шевченко запевнив, що така політика точно буде збережена, поки він очолює установу. Про це він розповів у інтерв'ю видання "Економічна правда".

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Зауважимо, що при плаваючому валютному курсі курс валюти залежить від ринку. Також Шевченко зауважив, що НБУ реагує на попит та пропозицію.

Від початку грудня ми викупили з ринку 387,6 мільйона доларів. Сальдо IV кварталу – 141 мільйон,

– пояснив Шевченко.

Й додав, що з початку 2020 року Нацбанк викупив з ринку 1,127 мільярда доларів. Це – дані станом на 22 грудня.

Ситуація з курсом гривні

Зауважимо, що у понеділок, 28 грудня, гривня зміцнилася до долара та євро після тривалого падіння. Тепер долар коштує 28,35 гривні, євро оцінили у 34,57 гривні.

Довідка. За словами експертів, гривня традиційно зміцнюється напередодні зимових свят. Адже у цей період українці зазвичай продають валюту, аби купувати подарунки.

За прогнозом НБУ, рекордні виплати з бюджету наприкінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні. У бюджеті на 2021 рік курс гривні щодо долара заклали на рівні 29,10 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу