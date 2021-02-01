Закон про запобігання корупції забороняє публічним особам брати участь у прийнятті рішень щодо яких у них є конфлікт інтересів. За відповідні дії передбачена адміністративна відповідальність.

Джерело: 24 канал

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що вид відповідальності щодо суддів встановлює Верховна Рада.

До теми Скасування е-декларацій: НАЗК склало протоколи на суддів Конституційного суду

У НАЗК встановили, що під час прийняття рішення КСУ було зареєстровано кримінальне провадження НАБУ щодо судді Ірини Завгородньої, пов'язане з декларуванням, сказав Новіков. За його словами, вона взяла участь у розгляді питання – скасувала статтю, яка передбачала її відповідальність.

Довідка. Національне агентство із запобігання корупції склало протоколи на суддів Конституційного Суду.

Водночас голова НАЗК розповів, що щодо 2 суддів КСУ Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка Голосіївський районний суд через кілька днів після рішення мав розглянути протоколи про неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Судді взяли участь у розгляді питання і розглядали статті законів, які передбачали їхню відповідальність за недекларування майна,

– зазначив Новіков.

Вид відповідальності

Відповідальність, за словами Новікова, може передбачати від 3400 до 6800 гривень, а також потрапляння до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Водночас закон про КСУ містить норму, яка стосується того, що якщо поведінка судді є неетичною – це може бути підставою для його звільнення з посади чи невідповідності їй, додав очільник НАЗК.

Авто чоловіка Завгородньої

За словами очільника НАЗК, суддя Завгородня пояснювала, що нібито авто її чоловіка було викрадено. Однак у агентстві встановили, що вже після нібито викрадення чоловік судді у 2017 – 2019 році видавав довіреності на керування цим авто і на розпоряджання ним.

Конфлікт інтересів

Коли суддя бере участь у розгляді питання і скасовує власну відповідальність, не треба бути юристом, щоб зрозуміти наявність конфлікту інтересів, сказав Олександр Новіков.

Юридично ми не бачимо жодних інтересів як "викрутитись", єдине, в результаті чого судді можуть бути не притягнуті до відповідальності – це затягування строків розгляду у суді,

– повідомив глава НАЗК.

Надсилання протоколів

Водночас він додав, що з 31 грудня Верховна Рада зробила суддів особливою категорією – протоколи їм може вручати голова НАЗК або заступник.

"Надсилаються вони (протоколи – 24 канал) рекомендованим листом, на надання пояснень є 7 робочих днів – лише після цього надсилаємо до суду", – сказав він.

Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування чиновників державного або місцевого рівня. Більше про скандал довкола КСУ – читайте тут.