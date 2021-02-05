Очільниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк зазначила, що не хотіла, аби санкції проти каналів Тараса Козака трактували, як полювання на відьом. Щодо NewsOne та "112 Україна" у Нацради є чимало попереджень.

Нацрада з телерадіомовлення не має права закривати жоден канал чи радіостанцію без рішення суду, розповіла Ольга Герасим'юк.

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Нацрада не може закривати канали без рішення суду

Спочатку потрібні докази про діяльність з порушенням законодавства України, які можуть передати до суду. Також, зазначила Герасим'юк, необхідно, щоб на засідання з'являлись і мовники.

Хочу сказати, що ці всі названі вами канали всі ці роки роблять все для того, щоби не приходити на ці засідання, натомість використовують свої ефіри для того, щоби постійно звинувачувати Національну раду, вимагати її закриття і таке інше,

– розповіла глава Нацради з телерадіомовлення.

Щодо цих каналів є чимало попереджень

Щодо каналу "112 Україна", то у нього вже є з десяток попереджень. А справа про ануляцію ліцензії NewsOne триває рік. Герасим'юк зазначила, що підконтрольне їй відомство аналізує контент, у РНБО – дещо інша спеціалізцація. Зокрема, мовиться про докази фінансування мовників Кремлем.

12 лютого Нацрада знову розглядатиме порушення у діяльності каналів Козака. Попередження стосуються мови ворожнечі, закликів до агресії.

Я би не хотіла, щоби ми те, що сталося, трактували, як початок полювання на відьом. Якщо у РНБО будуть і є якісь докази антиукраїнської діяльності, то вони їх повинні будуть представити. Я ж наголошую, що не йдеться про те, що покарані таким чином канали за журналістську діяльність, бо йдеться зовсім не про журналістику, а про пропаганду,

– переконана Герасим'юк.

Також очільниця Нацради запевнила, що списку тих, кого закриватимуть вже завтра, немає.

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Коротко про санції проти ZIK, NewsOne та "112 Україна"

Санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу