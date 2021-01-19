Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький направив заяву на адресу генпрокурорки Ірини Венедіктової. У зверненні Тупицький попросив Венедіктову забезпечити належне процесуальне керівництво у розслідуванні, а президента Зеленського – скасувати указ про його усунення від виконання обов'язків.

Тупицький каже, що слідчі ДБР діють з порушеннями

Сам Тупицький наголосив, що жодного повідомлення про підозру поки не отримував. Та виклик на допит йому прийшов із запізненням. Про це мовиться у заяві голови КСУ.

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На сьогодні генеральний прокурор чи особа, яка здійснює його повноваження, мене, як суддю Конституційного Суду України, письмово не повідомили в установленому Кодексом порядку про підозру,

– написав Тупицький.

Голова КСУ готовий прибути для вручення підозри у назване місце і час – якщо Венедіктова забезпечить належне процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні. Зокрема, Тупицький згадує про порушення з боку слідчих ДБР та прокурорів.

Тупицький просить Венедіктову звернутись до президента

Так, скандально відомий суддя зазначає, що про перший виклик на допит в Офіс генпрокурора він дізнався зі ЗМІ, а саму повістку отримав вранці 28 грудня – за 15 хвилин до початку слідчих дій.

Також Тупицький просить Венедіктову звернутись до президента Зеленського, аби глава держави скасував указ про усунення його з посади.

Звернуть увагу! Голова КСУ вважає, що підстави для такого прохання є, адже клопотання про відсторонення було видано начебто до визнання його підозрюваним в установленому порядку.

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Тим часом у КСУ також оприлюднили заяву – цього разу не для Венедіктової, а для представників ЗМІ. У суді наголосили, що указ президента про усунення Тупицького не містить заборони щодо його допуску в приміщення суду. А його недопуск суперечить Конституції.

Суддя і голова Конституційного Суду України Тупицький О.М. не був допущений працівниками Управління державної охорони України до будівлі Конституційного Суду України. При цьому жодних пояснень, письмових доручень (наказів) працівниками згаданого управління надано не було,

– зазначили у суді.

Зверніть увагу! 19 січня Тупицького не впустили у приміщення КСУ. Голова суду викликав поліцію і наголосив, що лише він має повноваження підписувати документи

Коротко про справу Олександра Тупицького:

Справа Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.

Мовиться про неправдиві свідчення та підкуп свідка.

Тупицький мав прийти до Офісу генерального прокурора 28 грудня 2020 року для проведення процесуальних дій.

Однак суддя не з'явився, тому підозру надіслали поштою.

Згодом, 29 грудня, Тупицького на 2 місяці відсторонили від посади глави КСУ.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу