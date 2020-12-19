У партії "Голос" з повагою ставляться до Юрія Вітренка. Проте кадрові призначення – це насамперед відповідальність коаліції, частиною якої відповідна фракція не є.

Якщо в "Голосу" немає виключень, як було з Марченком, вони не підтримують кадрові призначення уряду. Про це розповіла очільниця партії Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Я з великою повагою ставлюся до Вітренка та його досягнень,

– розповіла Рудик.

Вона додала, що все ж таки підтримка фракції забезпечується більшістю фракції, яка могла б працювати з людиною та за неї поручитися.

Наразі таких представників у фракції не знайшлося, зауважила очільниця "Голосу".