Ставимося з повагою, – у "Голосі" пояснили, чому не голосували за Вітренка
У партії "Голос" з повагою ставляться до Юрія Вітренка. Проте кадрові призначення – це насамперед відповідальність коаліції, частиною якої відповідна фракція не є.
Якщо в "Голосу" немає виключень, як було з Марченком, вони не підтримують кадрові призначення уряду. Про це розповіла очільниця партії Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
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Я з великою повагою ставлюся до Вітренка та його досягнень,
– розповіла Рудик.
Вона додала, що все ж таки підтримка фракції забезпечується більшістю фракції, яка могла б працювати з людиною та за неї поручитися.
Наразі таких представників у фракції не знайшлося, зауважила очільниця "Голосу".
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