Фракція "Голос" у Верховній Раді ініціювала збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової після вироку Сергієві Стерненку. Наразі збір відбувається дуже повільно.

Про це розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин. За словами парламентаря, станом на 5 березня було лише 20 підписів.

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Юрчишин каже, що депутати бояться

Звісно, будемо збирати до необхідної кількості. Депутати бояться, бо генпрокурор підписує підозри для депутатів. Особливо ці страхи присутні в представників більшості,

– сказав Юрчишин.

Причин для відставки – нема, – Корнієнко

Спростовує слова Юрчишина заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Політик каже, що підозр можуть боятись лише ті, у кого є проблеми з законом. На думку Корнієнка, серед "Слуг народу" таких нема.



Щодо відставки Венедіктової – то цього питання на засіданні фракції навіть не підіймали. Якщо і піднімуть – то підтримки це не знайде, каже Корнієнко.

До роботи пані Венедіктової, як і до роботи будь-кого, можуть бути і є зауваження. Але до відставки розмови ще ніколи не доходили. Пані генеральний прокурор реагує на всі зауваження і намагається оперативно виправляти,

– додав Корнієнко.

Венедіктова не коментує збір підписів

Зазначимо, що сама Венедіктова раніше назвала справу Стерненка "заполітизованою". Проте, на думку генпрокурорки, такою її зробив сам засуджений активіст. Коментарів щодо збору підписів за свою відставку очільниця ОГУ поки не надала.



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