Партія "Голос" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва проти НАЗК. Саме Національне агентство з питань запобігання корупції раніше позбавило партію державного фінансування.

Відповідний позов вже зареєстрували в Окружному адмінсуді. Про це повідомляє пресслужба суду.

Важливо Партія "Голос" залишилася без держфінансування через НАЗК, – Рудик

Позиція партії "Голос"

"Голос" просить суд скасувати наказ НАЗК, яким зупинили держфінансування діяльності політсили. Зараз в ОАСК вирішують, чи є підстави відкривати провадження в адміністративній справі.

Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском. Зараз справу буде розглядати суд, проте публічно повідомляти деталі справи ми не можемо,

– заявив прессекретар партії Ярема Дух.

Чому "Голос" залишився без фінансування

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що причиною припинення фінансування "Голосу" стали нібито недостовірні відомості у звітах членів партії.

​Більше про це "Недостовірні відомості у звітах": у НАЗК пояснили, чому припинили держфінансування "Голосу"

У НАЗК запевняють, що "Голос" оформила кілька договорів з підприємцями на суму близько 1,1 мільйона гривень. Мовилось про послуги, що документально не підтверджені. Наприклад, медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо.

Натомість у "Голосі" вважають, що НАЗК під час аналізу звіту вийшло за межі своїх повноважень.

Що про це каже закон

Законодавство передбачає, що якщо звіт партії оформили з грубими порушення або внесли у нього неправдиві дані, НАЗК може зупинити державне фінансування партії. Відновити його можуть, коли політсила усуне неточності.