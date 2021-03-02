Жартома подякували за кнопкодавство: "Голос" подарувала Шкарлету червоні гвоздики

Джерело:24 канал
Від сьогодні, 2 березня, у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка. Тож депутати прийшли у парламент раніше, за 15 хвилин до початку засідання, щоб навчитися під керуванням голови ВР Дмитра Разумкова натискати одночасно 2 кнопки.
Депутати намагались спробувати обдурити систему і підкладали телефон, жуйки і навушники. Більше про сенсорну кнопку розповіла журналістка Альона Чернецька.
До теми Кінець кнопкодавству: у Раді нарешті запрацювала сенсорна система – відео
За її словами, в честь такого "свята" Сергій Шкарлет отримав квіти – букет червоних гвоздик. Так його жартома привітала та подякувала партія "Голос".
Червоні гвоздики означають культурну епоху, яка відповідає Сергію Шкарлету, зокрема в українській освіті і суспільстві,
– зазначила депутатка Інна Совсун
Депутати поскаржились, що не у всіх з першого разу вийшло проголосувати. Попри це, вони оцінюють систему – як доволі просту.
Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснив: "Логіка цього нововведення полягає в тому, що ми повинні голосувати двома руками. В одній руці треба тримати сенсорну кнопку (вона знаходиться під пультом для голосування), іншою кнопкою визначаєш – за, проти чи утримався".
Депутати давно намагаються боротися з кнопкодавством. Один, як вони вважали, з найпродуктивніших способів, це кримінальна відповідальність за неперсональне голосування.
Кінець епохи кнопкодавів у Верховній Раді:
За цим законом, депутатів можуть оштрафувати на декілька тисяч гривень або навіть позбавити мандату. Втім, як показує досвід, цей спосіб не є ефективним, адже за цей період в жодного нардепа мандат не забрали.
Сенсорна кнопка тут була вже понад 10 років. Вона могла бути активованою і вчора, і позавчора, і рік тому, і 2, і 3. Не було ні політичної волі, ні бажання це робити,
– сказав нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук.