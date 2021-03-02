Жартома подякували за кнопкодавство: "Голос" подарувала Шкарлету червоні гвоздики

Від сьогодні, 2 березня, у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка. Тож депутати прийшли у парламент раніше, за 15 хвилин до початку засідання, щоб навчитися під керуванням голови ВР Дмитра Разумкова натискати одночасно 2 кнопки.

Депутати намагались спробувати обдурити систему і підкладали телефон, жуйки і навушники. Більше про сенсорну кнопку розповіла журналістка Альона Чернецька.

До теми Кінець кнопкодавству: у Раді нарешті запрацювала сенсорна система – відео

"Голос" подякували Шкарлету

За її словами, в честь такого "свята" Сергій Шкарлет отримав квіти – букет червоних гвоздик. Так його жартома привітала та подякувала партія "Голос".

Червоні гвоздики означають культурну епоху, яка відповідає Сергію Шкарлету, зокрема в українській освіті і суспільстві,

– зазначила депутатка Інна Совсун

Як нардепи вчилися користуватися кнопкою

Декілька місяців тому стався скандал зі Шкарлетом, під час голосування за призначення його очільником міністерства освіти . Тоді виявилось, що депутати активно кнопкодавили, але довести це не вдалось.

Депутати поскаржились, що не у всіх з першого разу вийшло проголосувати. Попри це, вони оцінюють систему – як доволі просту.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснив: "Логіка цього нововведення полягає в тому, що ми повинні голосувати двома руками. В одній руці треба тримати сенсорну кнопку (вона знаходиться під пультом для голосування), іншою кнопкою визначаєш – за, проти чи утримався".

Депутати борються з кнопкодавством

, що сенсорна кнопка вмонтована у Верховній Раді ще з 2008 року – ще тоді, коли парламент очолював Арсеній Яценюк

Депутати давно намагаються боротися з кнопкодавством. Один, як вони вважали, з найпродуктивніших способів, це кримінальна відповідальність за неперсональне голосування.

Кінець епохи кнопкодавів у Верховній Раді:

За цим законом, депутатів можуть оштрафувати на декілька тисяч гривень або навіть позбавити мандату. Втім, як показує досвід, цей спосіб не є ефективним, адже за цей період в жодного нардепа мандат не забрали.

Сенсорна кнопка тут була вже понад 10 років. Вона могла бути активованою і вчора, і позавчора, і рік тому, і 2, і 3. Не було ні політичної волі, ні бажання це робити,

– сказав нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук.

За статистикою від руху ЧЕСНО, за 3 останні скликання понад 2 тисячі разів зафіксували депутатів-кнопкодавів.