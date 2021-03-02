Від сьогодні, 2 березня, у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка. Тож депутати прийшли у парламент раніше, за 15 хвилин до початку засідання, щоб навчитися під керуванням голови ВР Дмитра Разумкова натискати одночасно 2 кнопки.

Депутати намагались спробувати обдурити систему і підкладали телефон, жуйки і навушники. Більше про сенсорну кнопку розповіла журналістка Альона Чернецька.

До теми Кінець кнопкодавству: у Раді нарешті запрацювала сенсорна система – відео

"Голос" подякували Шкарлету

За її словами, в честь такого "свята" Сергій Шкарлет отримав квіти – букет червоних гвоздик. Так його жартома привітала та подякувала партія "Голос".

Червоні гвоздики означають культурну епоху, яка відповідає Сергію Шкарлету, зокрема в українській освіті і суспільстві,

– зазначила депутатка Інна Совсун

Зазначимо! Декілька місяців тому стався скандал зі Шкарлетом, під час голосування за призначення його очільником міністерства освіти. Тоді виявилось, що депутати активно кнопкодавили, але довести це не вдалось.

Як нардепи вчилися користуватися кнопкою

Депутати поскаржились, що не у всіх з першого разу вийшло проголосувати. Попри це, вони оцінюють систему – як доволі просту.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснив: "Логіка цього нововведення полягає в тому, що ми повинні голосувати двома руками. В одній руці треба тримати сенсорну кнопку (вона знаходиться під пультом для голосування), іншою кнопкою визначаєш – за, проти чи утримався".

Цікаво, що сенсорна кнопка вмонтована у Верховній Раді ще з 2008 року – ще тоді, коли парламент очолював Арсеній Яценюк.

Депутати борються з кнопкодавством

Депутати давно намагаються боротися з кнопкодавством. Один, як вони вважали, з найпродуктивніших способів, це кримінальна відповідальність за неперсональне голосування.

Кінець епохи кнопкодавів у Верховній Раді:

За цим законом, депутатів можуть оштрафувати на декілька тисяч гривень або навіть позбавити мандату. Втім, як показує досвід, цей спосіб не є ефективним, адже за цей період в жодного нардепа мандат не забрали.

Сенсорна кнопка тут була вже понад 10 років. Вона могла бути активованою і вчора, і позавчора, і рік тому, і 2, і 3. Не було ні політичної волі, ні бажання це робити,

– сказав нардеп з "Голосу" Андрій Осадчук.

За статистикою від руху ЧЕСНО, за 3 останні скликання понад 2 тисячі разів зафіксували депутатів-кнопкодавів.