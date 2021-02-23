"Голос" починає збір підписів за відставку Венедіктової

Депутати від фракції "Голос" 23 лютого розпочинають збір підписів за відставку генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Таке рішення було ухвалено на тлі вироку активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7 років в'язниці. За словами Ярослав Юрчишина, це рішення суду є повністю політично вмотивованим.

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Депутат наголосив, що генеральна прокурорка повинна піти у відставку.

Людина, яка виконує функції "государевого ока" і політичного переслідувача, не має права обіймати посаду генерального прокурора України,

– заявив він.

Під час своєї промови в залі суду Сергій Стерненко назвав Венедіктову однієї з причетних до винесення виключно політичного рішення. Також він звинуватив у рішенні суду заступника керівника ОП Олега Татарова і мера Одеси Геннадія Труханова.

Ярослав Юрчишин відзначив, що сторона захисту, безумовно, подаватиме апеляцію. Втім, на його думку, цей процес буде всіляко затягуватись. Адже є випадки, коли апеляції роками не розглядалися.

"Сторона захисту повністю має аргументи, які розбивають звинувачення. Але перспективи в апеляції до зміни судової системи – достатньо невисокі", – вважає нардеп.

У чому звинувачують Сергія Стерненка