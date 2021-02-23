"Голос" починає збір підписів за відставку Венедіктової
Депутати від фракції "Голос" 23 лютого розпочинають збір підписів за відставку генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.
Джерело:24 канал
Таке рішення було ухвалено на тлі вироку активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7 років в'язниці. За словами Ярослав Юрчишина, це рішення суду є повністю політично вмотивованим.
Раніше За відставку Венедіктової почнуть збирати підписи, – Юрчишин
Депутат наголосив, що генеральна прокурорка повинна піти у відставку.
Людина, яка виконує функції "государевого ока" і політичного переслідувача, не має права обіймати посаду генерального прокурора України,
– заявив він.
Під час своєї промови в залі суду Сергій Стерненко назвав Венедіктову однієї з причетних до винесення виключно політичного рішення. Також він звинуватив у рішенні суду заступника керівника ОП Олега Татарова і мера Одеси Геннадія Труханова.
Ярослав Юрчишин відзначив, що сторона захисту, безумовно, подаватиме апеляцію. Втім, на його думку, цей процес буде всіляко затягуватись. Адже є випадки, коли апеляції роками не розглядалися.
"Сторона захисту повністю має аргументи, які розбивають звинувачення. Але перспективи в апеляції до зміни судової системи – достатньо невисокі", – вважає нардеп.
У чому звинувачують Сергія Стерненка
- Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
- Активіста визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. Мовиться про 300 гривень
- Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча.
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