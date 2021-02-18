Призначення Віктора Кичуна на посаду судді Конституційного суду підтримав 241 нардеп, більшість з них– від "Слуги народу" та "За майбутнє". Водночас фракція "Голос" не голосувала за цю кандидатуру. Адже така процедура добору фактично ігнорує рекомендації Венеційської комісії.

Про це розповів депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин. І підкреслив, що Україна звернулася до Венеційської комісії саме з проханням дати оцінку й визначити, що стало причиною конституційної кризи.

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Він пригадав, Венеційська комісія, як ключовий орган, що визначає стандарти судової системи в Європі, запропонувала змінити головне – підхід до формування КСУ.

Тобто, зробити суд неполітичним, щоб на посади в Конституційному суді призначалися не друзі представника президента в КСУ, а політично незалежні і доброчесні кандидати. Ми отримали рекомендацію, на яку фактичну наплювали,

– наголосив парламентар.

Зверніть увагу! Венеційськая комісія рекомендувала створити орган з відбору кандидатів на посаду судді КСУ з міжнародним компонентом. До нього повинні входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство.

За його словами, Офіс Президент через монобільшість і за допомогою груп, пов'язаних з олігархами, вирішив призначити в КСУ 100% свою людину. Це було зроблено замість того, щоб відкласти будь-яке призначення до моменту, поки не зміниться процедура добору до суду.

"Ми вже маємо 100% свою людину на посаді генерального прокурора, виконувача обов'язків очільника ДБР. Звісно, ми це не можемо підтримувати. І ми закликали парламент не голосувати, поки не буде змінена процедура добору до КСУ", – пояснив Ярослав Юрчишин.

Призначення ще одного члена КСУ не вплине на діяльність суду, – Юрчишин

Нардеп від фракції "Голос" вважає, що призначення ще одного члена Конституційного суду жодним чином не вплине на діяльність установи.

Як була більшість, яка голосувала за пропозицію про скасування відповідальності за брехню в деклараціях, так вона й залишиться,

– відзначив він.

На його думку, завдяки призначенню нового судді, можливо, вдасться позбавити посади голову КСУ. Адже саме це завуальовано обіцяв Кичун.

"Але при цьому Тупицький залишиться суддею до моменту винесення вироку. Критично на ситуацію в Конституційному суді це жодним чином не вплине", – підсумував депутат.



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