У свіжому випуску "Голосу Америки" за 25 грудня – українські експерти розповіли, що у 2020 році відносини США та України були достатньо стабільними. Деякі аналітики називають досягненням те, що Київ не став частиною внутрішньополітичної боротьби у Вашингтоні.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Вже понад мільйон американців отримали вакцину від COVID-19. Водночас доставлено вже понад 9 мільйонів доз препарату. З 28 грудня США вимагатимуть негативного тесту на COVID-19 від усіх пасажирів авіарейсів із Великої Британії. Вимогу запровадили як реакцію на новий штам коронавірусу.