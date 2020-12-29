У свіжому випуску "Голосу Америки" за 28 грудня – для постійного представництва України в ООН 2020 став роком активних дій та контрдій. За ініціативою українських дипломатів Генасамблея ООН ухвалила кілька резолюцій щодо порушення прав людини та мілітаризації окупованого Криму. Також Україна долучилася до клубу країн-членів, що намагаються реформувати систему ООН для підвищення її ефективності.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Конгресмени та сенатори 28 грудня терміново повернулися після різдвяних вихідних у Вашингтон, аби спробувати подолати вето президента, яке він наклав на оборонний бюджет США. Проєкт документу Трамп назвав "подарунком Китаю та Росії".