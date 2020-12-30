Голос Америки: Які рішення щодо України приймали американські законодавці
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 30 грудня – рік почався із процесу імпічменту Трампа. Зокрема, через зловживання владою, коли президент вимагав від України завершити розслідування щодо Джо Байдена. Також Трамп ветував оборонний бюджет США з допомогою для України.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Лідер Республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнел заблокував винесення на голосування законопроєкту про збільшення разової допомоги американцям із 600 до 2000 доларів.
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