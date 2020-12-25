У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 грудня – президент Дональд Трамп наклав вето на проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік. В ньому передбачено 250 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні і санкції проти "Північного потоку-2".

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Колишній керівник передвиборного штату Дональда Трампа Пол Манафорт опинився серед 26 людей, яких напередодні помилував президент. Каліфорнія стала першим американським штатом, в якому кількість випадків інфікування COVID-19 перетнула позначку 2 мільйони. Вже 25 грудня у всьому світі, зокрема у США, відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем.