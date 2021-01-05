Голос Америки: Трамп і Байден провели мітинги напередодні виборів до Сенату
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 5 січня – Джо Байден та Дональд Трамп напередодні провели мітинги у Джорджії і закликали людей прийти на дільниці та проголосувати. Від виборів до Сенату США залежить майбутнє партій.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Виборці у штаті Джорджія голосують у 2 турі виборів до Сенату США.
Дональд Трамп скликає у Вашингтон своїх прихильників на демонстрацію протесту.
6 січня обидві палати Конгресу повинні завершити конституційний процес обрання президента США.
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