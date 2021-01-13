У свіжому випуску "Голосу Америки" за 13 січня – 3 американські генерали у відставці, а також дипломати та військові експерти, закликали Володимира Зеленського пришвидшити військові реформи в Україні. Також вони прокоментували справу проти українського генерала Віктора Назарова. Зокрема, закликають гарантувати, що цивільні суди не будуть судити військових за віддавання бойових наказів.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Радники президентів України та Росії "не мають чим похвалитися" після чергових переговорів щодо миру на Сході України.