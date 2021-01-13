Голос Америки: У США закликали Зеленського пришвидшити військові реформи
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 13 січня – 3 американські генерали у відставці, а також дипломати та військові експерти, закликали Володимира Зеленського пришвидшити військові реформи в Україні. Також вони прокоментували справу проти українського генерала Віктора Назарова. Зокрема, закликають гарантувати, що цивільні суди не будуть судити військових за віддавання бойових наказів.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Радники президентів України та Росії "не мають чим похвалитися" після чергових переговорів щодо миру на Сході України.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter