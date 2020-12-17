У свіжому випуску "Голосу Америки" за 17 грудня – США невдовзі схвалить вже другу вакцину від COVID-19. Експерти мають вирішити, чи рекомендувати до схвалення вакцину Moderna. Наразі там триває початковий етап вакцинації від компанії Pfizer.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Десятки американських штатів позиваються до суду проти Google. Компанію звинувачують у придушенні конкуренції. Ексдружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт б'є власні рекорди. За останні 4 місяці вона пожертвувала на благодійність 4,2 мільярда доларів. Різдвяну ялинку біля Рокфеллер-центру у Нью-Йорку профінансували будівельники.