У свіжому випуску "Голосу Америки" за 7 січня – лідер республіканської більшості у сенаті Мітч Макконел назвав сертифікацію результатів виборів 2020 року найважливішим голосуванням за всю його кар'єру. А лідер демократичної меншості Чак Шумер заявив, що демократія тріумфує упродовж століть.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Американський Конгрес сертифікував перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Насильство ніколи не переможе. Це заявив віцепрезидент Майк Пенс, відновлюючи роботу спільної сесії Конгресу після заворушень у Вашингтоні. Одразу двоє демократів виграли другий тур виборів до Сенату від Джорджії. Відтак республіканці втратили більшість у цій палаті Конгресу.