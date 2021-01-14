У свіжому випуску "Голосу Америки" за 14 січня – Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент Дональду Трампу. Він став першим президентом в історії США, щодо якого це зробили двічі. Цього разу президента звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Українська влада обіцяє покарати причетних до втручання у вибори США українців. В Офісі Президента зазначили притягннуть до відповідальності незалежно до партійної приналежності.