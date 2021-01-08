У свіжому випуску "Голосу Америки" за 8 січня – за четвер, 7 січня, COVID-19 забрав життя понад 4 тисяч людей у США. Загалом від початку пандемії померло 365 тисяч американців.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Низка членів адміністрації Дональда Трампа вже подала у відставку. Вони зробили це на знак протесту проти насильницької атаки на Капітолій у середу.

Рівно рік тому в небі над Іраном збили український літак, через це загинули всі 174 людей на борту. Пізніше у Тегерані визнали, що пасажирський рейс помилково збили іранські військові.

Правоохоронці та прокурори працюють над тим, аби ідентифікувати та притягнути до відповідальності учасників атаки у Вашингтоні. Наразі відомо про п'ятьох жертв заворушень, зокрема одного поліціянта.