У свіжому випуску "Голосу Америки" за 22 грудня – американські медики припускають, що новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії, вже може бути й у США. Там також почали перевіряти дієвість розроблених вакцин.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Палата представників та Сенат США проголосували за новий пакет підтримки американської економіки на тлі пандемії COVID-19. Його вартість становить 900 мільярдів доларів. Американці почали масово вирушати до своїх родичів, попри заклики відмовитися від подорожей та залишатися на свята вдома. Через це щодня через аеропорти в країні проходить понад мільйон пасажирів.