Голос Америки: Новий штам коронавірусу вже може бути у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 22 грудня – американські медики припускають, що новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії, вже може бути й у США. Там також почали перевіряти дієвість розроблених вакцин.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Палата представників та Сенат США проголосували за новий пакет підтримки американської економіки на тлі пандемії COVID-19. Його вартість становить 900 мільярдів доларів.
Американці почали масово вирушати до своїх родичів, попри заклики відмовитися від подорожей та залишатися на свята вдома. Через це щодня через аеропорти в країні проходить понад мільйон пасажирів.
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