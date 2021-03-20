Компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу на дітях. До перевірки препарату залучатимуть дітей від 6 місяців до 11 років.

Проводитимуть тестування у США та Канаді. Усі охочі батьки вже можуть записати дітей на участь. Якщо випробування пройдуть успішно, вакцинація дітей в Америці може стартувати ще восени, перед початком нового навчального року.

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Держдеп США наголосив на зупинці будівництва "Північного потоку-2"

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, компанії, залучені до будівництва "Північного потоку-2, мають негайно припинити роботу над трубопроводом. Напередодні Державний департамент США повторив застереження, що будь-які організації, причетні до проєкту, перебувають під загрозою санкцій.

Європейські країни відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія відновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після того, як Європейське агентство лікарських засобів підтвердило достатню безпечність та ефективність вакцини. Європейські уряди повинні надолужити майже 5 днів паузи через повідомлення про можливі побічні ефекти.

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