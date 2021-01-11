Голос Америки: Меланія Трамп різко засудила штурм Капітолія
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У свіжому випуску "Голосу Америки" за 11 січня – перша леді США Меланія Трамп засудила спробу силового захоплення Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа. Вона також підкреслила, що розчарована діями демонстрантів.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох громадян і інформаційних ресурсів з України. Усіх їх звинувачують у втручанні в американські вибори. Мовиться про 7 осіб і 4 інтернет-ресурси.
Демократи в Палаті представників внесли до Конгресу проєкт резолюції про імпічмент президента США Дональда Трампа.
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