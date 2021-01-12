У свіжому випуску "Голосу Америки" за 12 січня – демократи у Конгресі стрімко просувають ініціативи щодо усунення президента США Дональда Трампа від влади. Вони хочуть це зробити ще до інавгурації Джо Байдена у січні.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Солдати Нацгвардії США продовжують прибувати до Вашингтона, щоб захистити американську столицю напередодні інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Міністерство юстиції США та ФБР розшукують та арештовують осіб, які брали участь чи були причетні до захоплення Капітолія 6 січня.