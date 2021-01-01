Голос Америки: Громадяни різних країн поділились спогадами 2020 року – щемливе відео
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 1 січня – люди з усього світу поділились спогадами 2020 року та розповіли, чого навчились за останніх 365 днів. Багато з них вдячні цьому року та запевнили, що стали сильнішими.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
У відео взяли участь як школярі, так і дорослі люди. Лікар із США зазначив, що 2020 рік пояснив людям, наскільки важливим для нас є живе спілкування.
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