У свіжому випуску "Голосу Америки" за 1 січня – люди з усього світу поділились спогадами 2020 року та розповіли, чого навчились за останніх 365 днів. Багато з них вдячні цьому року та запевнили, що стали сильнішими.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У відео взяли участь як школярі, так і дорослі люди. Лікар із США зазначив, що 2020 рік пояснив людям, наскільки важливим для нас є живе спілкування.