У свіжому випуску "Голосу Америки" за 29 грудня – колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що на рівні Білого дому українсько-американські відносини у 2020 були непростими. Адже в цьому році адміністрація Трампа не була такою послідовною та чіткою у своїй позиції щодо України. Водночас очільник МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що задоволений рівнем співпраці між двома державами.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Палата представників Конгресу США проголосувала за подолання вето президента на закон про оборонний бюджет США-2021. Це перше подібне рішення за 4 роки Дональда Трампа у Білому домі.