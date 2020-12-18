У свіжому випуску "Голосу Америки" за 18 грудня – Джозеф Байден заявив, що зробить кібербезпеку одним із пріоритетів роботи його адміністрації. Також політик додав, що противники США нестимуть серйозну відповідальність за втручання в американські системи.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Віцепрезидент Майк Пенс із дружиною Карен, а також головний лікар США Джером Адамс отримали вакцину від COVID-19. Провідні американські канали транслювали процес наживо. Незабаром варто очікувати перші щеплення препаратом компанії Moderna. В США можуть схвалити другу вакцину від коронавірусу протягом 25 грудня. 885 тисяч американців подалися на допомогу з безробіття. До пандемії середня тижнева кількість заявок на відповдіну допомогу була приблизно 220 тисяч.