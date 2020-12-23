У свіжому випуску "Голосу Америки" за 23 грудня – масштабна хакерська атака, внаслідок якої постраждала низка американських федеральних організацій, не може лишатися без відповіді. Про це напередодні заявив обраний президент США Джо Байден, розкритикувавши чинного президента Дональда Трампа за бездіяльність.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Дональд Трамп помилував ще 15 людей, зокрема 2 засуджених внаслідок розслідування російського втручання в американські вибори у 2016 році. Сенат США схвалив нову редакцію Закону про підтримку демократії, прав людини і суверенітету Білорусі. Документ направили на підпис президенту. Американський уряд додатково закупить 100 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дозволить подвоїти федеральні запаси вакцини від цієї компанії.