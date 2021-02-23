Дехто ставиться до Сергія Стерненка упереджено, мовляв, як не крути, але від його руки загинула людина. Однак є причини, чому інші – на боці Стерненка.

Ведучий "Pro новин" Артем Овдієнко роз'яснив ситуацію із ставленням до одеського активіста. Він зауважив, що Стернека захищає Віталій Дейнега, Уляна Супрун, Масі Наєм й решта навіть не політиків, а проукраїнських громадських активістів.

До теми У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі

"Якщо подивитися, хто Стернека звинувачує й радіє вироку, а це Андрій Портнов, Анатолій Шарій, Олена Лукаш й решта проросійської "вати", які не вилазять з медведчуківських телеканалів – то навіть з огляду на це мої симпатії саме на боці Стерненка", – сказав Овдієнко.

Він додав, що навіть радий, що одеському активісту оголосили відповідний вирок. Артем Овдієнко пояснив, що радий він не тільки тому, що апеляція Стерненка неодмінно виправдає, але й тому, що цей вирок неодмінно матиме для країни значні наслідки.

У нас інакше не буває – в нас лише через люті зашквари відбуваються зміни на краще. Бо тільки такі от кричущі зашквари й викликають в нас гнів й ініціюють від суспільства запит на зміни,

– пояснив ведучий.

Запит на зміну та злам "ментівсько-суддівської" системи існував давно, але тепер от з'явиться на цю систему й гнів, який примусить владу зруйнувати відповідну систему, адже інакше цей гнів ми переадресуємо вже владі.

Зверніть увагу! 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка на 7,3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ведучий 24 каналу відреагував на вирок Стерненку: дивіться відео