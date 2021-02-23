Гнів на систему: Овдієнко пояснив, якими будуть наслідки вироку Стерненку
Дехто ставиться до Сергія Стерненка упереджено, мовляв, як не крути, але від його руки загинула людина. Однак є причини, чому інші – на боці Стерненка.
Джерело:24 канал
Ведучий "Pro новин" Артем Овдієнко роз'яснив ситуацію із ставленням до одеського активіста. Він зауважив, що Стернека захищає Віталій Дейнега, Уляна Супрун, Масі Наєм й решта навіть не політиків, а проукраїнських громадських активістів.
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"Якщо подивитися, хто Стернека звинувачує й радіє вироку, а це Андрій Портнов, Анатолій Шарій, Олена Лукаш й решта проросійської "вати", які не вилазять з медведчуківських телеканалів – то навіть з огляду на це мої симпатії саме на боці Стерненка", – сказав Овдієнко.
Він додав, що навіть радий, що одеському активісту оголосили відповідний вирок. Артем Овдієнко пояснив, що радий він не тільки тому, що апеляція Стерненка неодмінно виправдає, але й тому, що цей вирок неодмінно матиме для країни значні наслідки.
У нас інакше не буває – в нас лише через люті зашквари відбуваються зміни на краще. Бо тільки такі от кричущі зашквари й викликають в нас гнів й ініціюють від суспільства запит на зміни,
– пояснив ведучий.
Запит на зміну та злам "ментівсько-суддівської" системи існував давно, але тепер от з'явиться на цю систему й гнів, який примусить владу зруйнувати відповідну систему, адже інакше цей гнів ми переадресуємо вже владі.
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