Glusco прокоментувала обшуки та запевнила, що справно сплачує податки

Керівництво АЗК Glusco поскаржилося на обшуки поліцейських на 3 нафтобазах і 105 автозаправках мережі. У Glusco наголосили, що кримінальне провадження, через яке правоохоронці заблокували роботу мережі АЗК, жодним чином не пов'язане з компанією.

Наразі, як пояснили у Glusco, відпуск нафтопродуктів залишається заблокованим. Однак на деяких АЗК таки вдалося відновити продаж газу та супутніх товарів.

Важливо Втрати на 240 мільйонів: СБУ викрила мережу АЗС на ввезенні неякісних нафтопродуктів

Позиція Glusco

У компанії зазначили, що обвинувачення СБУ нібито в ухиленні від сплати податків "виглядають дивно". Як пояснили у Glusco, група компаній лише протягом 2019 – 2020 років сплатила до державного бюджету України понад 6 мільярдів гривень податків, зборів та інших платежів. Натомість за весь час роботи компанії цей показник набагато більший – 10 мільярдів гривень.

Сьогодні правоохоронцями була паралізована робота компанії, яка приносить у державний бюджет України мільярди гривень і забезпечує робочими місцями тисячі українців. Десятки тисяч споживачів залишилися без пального,

– поскаржилися у компанії.

Там також додали, що "кримінальне провадження, через яке заблокована робота мережі АЗК, жодним чином не пов'язане з групою Glusco". Щодо обвинувачень Glusco у реалізації неякісного пального, то у компанії наголосили: "якість пального є вищим пріоритетом".

Що відомо мережу АЗС Glusco? Компанія Glusco Ukraine є дочірньою структурою Glusco Energy SA. Останню зареєстровано у Швейцарії та вона входить до також швейцарської групи Proton Energy Group SA. Це міжнародний трейдер, заснували його у 2009 році. У 2016 році компанія стала оператором проєкту постачання дизпалива нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок". Її кінцевим бенефіціаром є Нісан Моїсеєв.



Дані: Компанія Glusco Ukraine є дочірньою структурою Glusco Energy SA. Останню зареєстровано у Швейцарії та вона входить до також швейцарської групи Proton Energy Group SA. Це міжнародний трейдер, заснували його у 2009 році. У 2016 році компанія стала оператором проєкту постачання дизпалива нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок". Її кінцевим бенефіціаром є Нісан Моїсеєв.Дані: "Новое время"

Що про це кажуть у СБУ

У Службі безпеки України підозрюють мережу АЗС Glusco у реалізації неякісних нафтопродуктів. Через такі дії Україна втратила щонайменше 240 мільйонів гривень.

Як реалізовувалася схема

Суб'єкти господарювання, яких правоохоронці пов'язують з Glusco, організували незаконну схему з ввезення на територію України нафтопродуктів. Ввозили їх, зокрема, з Росії.

Ввезення відбувалося за допомогою морських суден. Щоправда, зловмисники оминали митний контроль і приховували реальні обсяги.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить приблизно 240 мільйонів гривень.

Відтак, протягом 11 березня СБУ провели 140 обшуків. Правоохоронці збирали докази та інформацію щодо вищевказаних злочинів.



СБУ проводить обшуки на Glusco / Фото 24 каналу