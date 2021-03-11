Glusco прокоментувала обшуки та запевнила, що справно сплачує податки

Джерело:фейсбук Glusco
Керівництво АЗК Glusco поскаржилося на обшуки поліцейських на 3 нафтобазах і 105 автозаправках мережі. У Glusco наголосили, що кримінальне провадження, через яке правоохоронці заблокували роботу мережі АЗК, жодним чином не пов'язане з компанією.
Наразі, як пояснили у Glusco, відпуск нафтопродуктів залишається заблокованим. Однак на деяких АЗК таки вдалося відновити продаж газу та супутніх товарів.
Важливо Втрати на 240 мільйонів: СБУ викрила мережу АЗС на ввезенні неякісних нафтопродуктів
У компанії зазначили, що обвинувачення СБУ нібито в ухиленні від сплати податків "виглядають дивно". Як пояснили у Glusco, група компаній лише протягом 2019 – 2020 років сплатила до державного бюджету України понад 6 мільярдів гривень податків, зборів та інших платежів. Натомість за весь час роботи компанії цей показник набагато більший – 10 мільярдів гривень.
Сьогодні правоохоронцями була паралізована робота компанії, яка приносить у державний бюджет України мільярди гривень і забезпечує робочими місцями тисячі українців. Десятки тисяч споживачів залишилися без пального,
– поскаржилися у компанії.
Там також додали, що "кримінальне провадження, через яке заблокована робота мережі АЗК, жодним чином не пов'язане з групою Glusco". Щодо обвинувачень Glusco у реалізації неякісного пального, то у компанії наголосили: "якість пального є вищим пріоритетом".
У Службі безпеки України підозрюють мережу АЗС Glusco у реалізації неякісних нафтопродуктів. Через такі дії Україна втратила щонайменше 240 мільйонів гривень.
Відтак, протягом 11 березня СБУ провели 140 обшуків. Правоохоронці збирали докази та інформацію щодо вищевказаних злочинів.