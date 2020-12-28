В Офісі генпрокурора не планують обирати запобіжний захід для голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Перед тим судді відправили підозру поштою.

Чому Тупицькому не обиратимуть запобіжний захід

Все тому, що Тупицькому інкримінують нетяжкі злочини. Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Марина Хоменко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми Тупицькому поштою надіслали повідомлення про підозру

Запобіжний захід обирати не планують,

– зазначила Хоменко.

Що відомо про підозру для Тупицького

Підозру 28 грудня Тупицькому надіслали поштою, тому що суддя не прийшов до Офісу генпрокурора. Очільника КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також щодо надання неправдивих свідчень. За інформацією ЗМІ, справа стосується заволодіння активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

До речі, Тупицький стверджує, що не явився у прокуратуру через сімейні обставини.

Зверніть увагу! Тупицького хочуть відсторонити з посади глави КСУ. Відповідне клопотання Офіс Генпрокурора вже направив до президента Володимира Зеленського.

Детальніше Тупицького хочуть відсторонити: Офіс генпрокурора направив клопотання Зеленському