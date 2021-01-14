Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич 23 грудня відвідала передноворічну вечірку, яку організував колишній регіонал Сергій Ківалов. З нею там також веселилися скандальні судді Павло Вовк та Олесандр Тупицький.

Вечірка відбулася у київському представництві Одеської юридичної академії. Про це мовиться у матеріалі "Таємниці слідства".

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Що відомо про вечірку та її гостей

За даними журналістів, Танасевич була в товаристві судді Павла Вовка, справу якого зараз розглядає ВАКС.

Саме на цю вечірку прибули детективи НАБУ, які вручили йому повістку на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

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Крім Вовка, за нашою інформацією, на святкуванні був ще один топпідозрюваний у мантії – голова Конституційного суду України Олександр Тупицький,

– мовиться у матеріалі.

Директор вишу заявив журналістам, що не знає про проведення суддівської вечірки на території навчального закладу. А на запитання, що там увечері 23 грудня робив підозрюваний суддя Вовк, він відповів, що "будь-хто може ходити по території інституту, вона відкрита для відвідувачів".

Реакція Танасевич та Антикорупційного суду

Коментувати інформацію про вечірку Танасевич відмовилася. Порадивши журналістам звернутися до пресслужби ВАКС, вона кинула трубку.

В Антикорупційному суді заявили, що того вечора Танасевич зустрічалася з директором вишу Василем Филюкою та зі студентським самоврядуванням. Там вони домовилися про проведення онлайн-лекцій із суддями ВАКС.

Зверніть увагу! Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Антикорупційного бюро підготували нове клопотання до ВАКС про продовження досудового розслідування у справі судді Вовка. Попереднє клопотання суд відхилив.

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