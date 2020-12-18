Татарову повідомили про підозру
Заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову 18 грудня оголосили підозру у причетності до хабарництва. Справа стосується розкрадання квартир Нацгвардії.
Чиновнику повідомили про підозру у причетності до корупції. Про це повідомляє НАБУ. За інформацією "РБК-Україна", цим посадовцем є саме Татаров.
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Раніше інформацію про підозру Татарову підтвердив журналіст Юрій Бутусов та агент НАБУ Євген Шевченко. Бутусов зазначав, що невдовзі детективи можуть провести обшуки в Офісі Президента та у помешканні Татарова.
До слова, посадовцю загрожує до 8 років ув'язнення.
Що про це каже сам Олег Татаров
Реагуючи на повідомлення про наміри вручити йому підозру, заступник голови Офісу Президента України традиційно звинуватив у всьому голову НАБУ Артема Ситника.
Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім,
– заявив Олег Татаров.
Справа Татарова: що відомо
- У НАБУ стверджували, що Татаров може бути причетним до справи про розкрадання квартир Нацгвардії. Провадження стосується розкрадання 81 мільйона гривень.
- Скандальний забудовник Максим Микитась, який фігурує у справі, заявив, що Татаров домовився про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- Відтак Татаров фактично міг бути посередником у передачі хабаря.
- Ймовірно, підозру Татарову хотіли підписати ще раніше. Однак, за інформацією ЗМІ, процес заблокувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона таємно відсторонила прокурорів, що вели справу, і призначила нових, включивши себе.
- Також журналісти повідомляли, що Татарова нібито не збираються звільняти з ОП.
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