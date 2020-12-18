Заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову 18 грудня оголосили підозру у причетності до хабарництва. Справа стосується розкрадання квартир Нацгвардії.

Чиновнику повідомили про підозру у причетності до корупції. Про це повідомляє НАБУ. За інформацією "РБК-Україна", цим посадовцем є саме Татаров.

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Раніше інформацію про підозру Татарову підтвердив журналіст Юрій Бутусов та агент НАБУ Євген Шевченко. Бутусов зазначав, що невдовзі детективи можуть провести обшуки в Офісі Президента та у помешканні Татарова.

До слова, посадовцю загрожує до 8 років ув'язнення.

Що про це каже сам Олег Татаров

Реагуючи на повідомлення про наміри вручити йому підозру, заступник голови Офісу Президента України традиційно звинуватив у всьому голову НАБУ Артема Ситника.

Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім,

– заявив Олег Татаров.

Справа Татарова: що відомо

У НАБУ стверджували, що Татаров може бути причетним до справи про розкрадання квартир Нацгвардії. Провадження стосується розкрадання 81 мільйона гривень.

Скандальний забудовник Максим Микитась, який фігурує у справі, заявив, що Татаров домовився про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

Відтак Татаров фактично міг бути посередником у передачі хабаря.

Ймовірно, підозру Татарову хотіли підписати ще раніше. Однак, за інформацією ЗМІ, процес заблокувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона таємно відсторонила прокурорів, що вели справу, і призначила нових, включивши себе.

Також журналісти повідомляли, що Татарова нібито не збираються звільняти з ОП.

Зверніть увагу! Татаров відомий тим, що у часи Майдану працював у МВС та висловлював гучні заяви про протестувальників. Наприклад, Татаров говорив, що силовики не застосовували насильство проти людей.