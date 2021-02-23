Не тисніть на суд, – глава прокуратури Одещини про протести і вирок Стерненку

Голова Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко відреагував на вирок Сергію Стерненку. Він заявив, мовляв, рішення суду винесли завдяки "прямим доказам" провини підозрюваного.

У відеозверненні Костенко сказав, що стороні захисту надали всі можливості для того, щоб довести невинність своїх підзахисних. Водночас він додав, що рішення суду ще повністю не набрало чинності.

До теми Мене туди ж: киянин показав фото з автозаку – його затримали на протесті на підтримку Стерненка

"Цей вирок не набрав законної сили, він повинен бути перевірений згідно з чинним законодавством України, а також в апеляційному порядку", – заявив він.

Реакція Костенка на протести

Водночас глава Одеської обласної прокуратури прокоментував протести у містах України через рішення щодо українського активіста.

Він закликав громадян не чинити "тиск на суд". "Щодо кримінального процесу вважаю неприпустимим будь-які тиски на український суд", – сказав Костенко.

Що відомо про вирок Стерненку

Активіста Сергія Стерненка засудили через нібито викрадення Сергій Щербіч. Активіст начебто скоїв це, щоб заволодіти 300 гривнями Щербіча.

За словами Стерненка, Щербіч – проросійський колаборант та депутат від одеської партії "Довіряй ділам", який перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова.

Стерненко зауважив, що спершу суддя збирався виправдати його, однак згодом переписав обвинувальний вирок.