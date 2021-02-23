Голова Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко відреагував на вирок Сергію Стерненку. Він заявив, мовляв, рішення суду винесли завдяки "прямим доказам" провини підозрюваного.

У відеозверненні Костенко сказав, що стороні захисту надали всі можливості для того, щоб довести невинність своїх підзахисних. Водночас він додав, що рішення суду ще повністю не набрало чинності.

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"Цей вирок не набрав законної сили, він повинен бути перевірений згідно з чинним законодавством України, а також в апеляційному порядку", – заявив він.

Реакція Костенка на протести

Водночас глава Одеської обласної прокуратури прокоментував протести у містах України через рішення щодо українського активіста.

Він закликав громадян не чинити "тиск на суд". "Щодо кримінального процесу вважаю неприпустимим будь-які тиски на український суд", – сказав Костенко.

Зверніть увагу! У вівторок, 23 лютого, у містах України громадяни вийшли на протест через вирок активісту Сергію Стерненку. Найбільше людей зібралися у Львові та Києві. Що відомо про вирок Стерненку