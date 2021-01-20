Голова ОБСЄ Анн Лінде приїхала в район проведення Операції Об’єднаних Сил. Міністерка закордонних справ Швеції запевнила у повній підтримці України в розв’язанні збройного конфлікту на Донбасі.

Разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками командування ООС Лінде відвідала Луганщину. Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба ООС.

Читайте також Місія ОБСЄ виявила на Донеччині 11 невідведених танків

Про візит Лінде на Донбас

Глава ОБСЄ наголосила, що одним з пріоритетів організації буде врегулювання кризи в Україні.

Основою для цього будуть ті принципи та зобов’язання, які взяла на себе ОБСЄ. Також ми хочемо зменшити ті негативні наслідки, які відчувають на собі мирні жителі Донбасу,

– сказала вона.

Зі свого боку тимчасово виконувач обов’язків Командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак поінформував делегацію про ситуацію в районі проведення ООС. Він наголосив, що ворожі війська систематичну здійснюють обстріл українських позицій. У такий спосіб вони провокують на відкриття вогню у відповідь, щоб потім звинуватити керівництво України у порушенні домовленостей, досягнутих у рамках ТКГ.

"Противник намагається дотримуватись режиму припинення вогню, але з метою провокації здійснює обстріли із застосуванням стрілецького озброєння та мінометів калібру 120 і 82 міліметри", – підсумував генерал-майор.

Що відомо про візит Лінде в Україну