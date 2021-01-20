Повна підтримка України: глава ОБСЄ відвідала район проведення ООС
Голова ОБСЄ Анн Лінде приїхала в район проведення Операції Об’єднаних Сил. Міністерка закордонних справ Швеції запевнила у повній підтримці України в розв’язанні збройного конфлікту на Донбасі.
Разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками командування ООС Лінде відвідала Луганщину. Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба ООС.
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Про візит Лінде на Донбас
Глава ОБСЄ наголосила, що одним з пріоритетів організації буде врегулювання кризи в Україні.
Основою для цього будуть ті принципи та зобов’язання, які взяла на себе ОБСЄ. Також ми хочемо зменшити ті негативні наслідки, які відчувають на собі мирні жителі Донбасу,
– сказала вона.
Зі свого боку тимчасово виконувач обов’язків Командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак поінформував делегацію про ситуацію в районі проведення ООС. Він наголосив, що ворожі війська систематичну здійснюють обстріл українських позицій. У такий спосіб вони провокують на відкриття вогню у відповідь, щоб потім звинуватити керівництво України у порушенні домовленостей, досягнутих у рамках ТКГ.
"Противник намагається дотримуватись режиму припинення вогню, але з метою провокації здійснює обстріли із застосуванням стрілецького озброєння та мінометів калібру 120 і 82 міліметри", – підсумував генерал-майор.
Що відомо про візит Лінде в Україну
- В Україні вона приїхала на 2 дні, 19 – 20 січня.
- Це перший закордонний візит Лінде на посаді глави ОБСЄ.
- Основна мета візиту – обговорити питання врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
- Президент Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
- В Києві сподіваються, що шведське головування в ОБСЄ спонукає Росію до конструктивної роботи в ТКГ.
- У рамках дводенного візиту Лінде також відвідає КПВВ "Золоте".
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