Глава ОБСЄ Анн Лінде запевняє, що докладе максимум зусиль для того, щоб закінчити російсько-українську війну. Саме це стане пріоритетом її головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Вона стверджує, що обов’язковим є дотримання принципу цілісності та єдності України, що включає український Крим та Севастополь. Про це Лінде заявила під час інтерв'ю "Європейській правді".

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Це пріоритет мого головування – спробувати розв'язати конфлікт або принаймні зробити крок до його розв'язання, не відходячи від принципу всеохопної безпеки,

– сказала політикиня.

Намагаючись врегулювати ситуацію на Донбасі, Лінде з командою використовуватимуть нормандський формат та Тристоронню контактну групу.

ОБСЄ – не ворог Україні

Лінде також звернулася до українців з проханням зрозуміти, що ОБСЄ не є ворогом і намагається допомогти. Їй дуже шкода, що здебільшого громадяни України мають негативне ставлення до організації.

На думку політикині, спрямовувати своє розчарування проти ОБСЄ – це "геть хибний шлях".

Зверніть увагу! Російсько-українська війна триває з 2014 року. Спершу Росія окупувала український Крим, а потім розпочала бойові дії на Донбасі. З липня 2020 року в ОРДЛО діє режим припинення вогню.

Візит Лінде до України: що відомо

Анн Лінде прибула до України з робочим візитом 19 січня, який став для неї першим на посаді глави ОБСЄ.

Вона позитивно оцінила перемир'я, яке діє в ОРДЛО з липня 2020 року. За її словами, зменшення порушень припинення вогню на Донбасі зробило життя мирного населення більш безпечним

20 січня Лінде відвідала район проведення ООС.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу