Глава ОБСЄ Анн Лінде вважає, що зменшення порушень припинення вогню на Донбасі зробило життя мирного населення більш безпечним. Вона позитивно оцінила перемир'я, яке діє в ОРДЛО з липня 2020 року.

Врегулювання ситуації на Донбасі є пріоритетом для ОБСЄ. Про це Лінде заявила під час пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві 19 січня.

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Я вітаю зменшення кількості порушення вогню. Завдяки цьому повсякденне життя мирного населення стало безпечнішим. Україна заслуговує на велику подяку,

– наголосила глава ОБСЄ.

Окрім цього, вона висловила співчуття рідним та друзям українського військового Олега Андрієнка, який загинув 11 січня на Донбасі від кулі ворожого снайпера.

Зі свого боку глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що 20 січня Лінде відвідає заблокований КПВВ "Золоте". Глава ОБСЄ особисто ознайомиться зі ситуацією і тими проблемами, які потребують вирішення.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє повне та всеосяжне перемир'я. Українські воїни його сумлінно дотримується, а російські окупанти – систематично порушують.

Ситуація на Донбасі станом на 19 січня: коротко

Минулої доби, 18 січня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Богданівки з мінометів 82 калібру.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

З початку поточної доби, 19 січня, російські найманці вогневої активності не проявляли.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу