Глава НБУ Шевченко інфікувався COVID-19

Кирило Шевченко захворів на коронавірус. Очільник Національного банку України наразі перебуває на самоізоляції.

Глава НБУ повідомив, що ніяких ускладнень хвороби у нього не спостерігається. Стан його здоров'я – задовільний.

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Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв'язку з чим, звісно, перебуваю на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм, – зазначив Кирило Шевченко.

Він також додав, що сподівається на швидке одужання та повернення в "офлайн-життя".

Хто ще з високопосадовців України хворів на COVID-19