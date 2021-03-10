Глава НБУ Шевченко інфікувався COVID-19
Кирило Шевченко захворів на коронавірус. Очільник Національного банку України наразі перебуває на самоізоляції.
Джерело:Кирило Шевченко у фейсбуці
Глава НБУ повідомив, що ніяких ускладнень хвороби у нього не спостерігається. Стан його здоров'я – задовільний.
Читайте також В Україну прибуде ще одна партія вакцини Covishield до кінця березня
Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв'язку з чим, звісно, перебуваю на самоізоляції зараз. Почуваю себе нормально, зберігаю оптимізм, – зазначив Кирило Шевченко.
Він також додав, що сподівається на швидке одужання та повернення в "офлайн-життя".
Хто ще з високопосадовців України хворів на COVID-19
- У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус.
- Слідом за главою держави COVID-19 виявили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- А через декілька днів небезпечною хворобою інфікувався й очільник МОЗ Максим Степанов.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter