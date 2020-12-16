Голова Державної митної служби Павло Рябікін нібито йде у відставку. Ймовірно, чиновник написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Рябікін був п'ятим очільником митниці за пів року. Про його звільнення повідомляє "Лівий берег", посилаючись на власні джерела.

До речі Говорити про стабільність роботи Рябікіна дуже важко, – Нефьодов

Чиновник чутки про свою відставку ще не прокоментував.

Зауважимо, Рябікіна остаточно призначили на посаду 18 листопада. Хоча переможцем конкурсу його визнали ще 28 жовтня. Відтак посадовець ще навіть не встиг пропрацювати й місяця.

Що відомо про Рябікіна