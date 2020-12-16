Глава митної служби Рябікін подав у відставку, – ЗМІ
Голова Державної митної служби Павло Рябікін нібито йде у відставку. Ймовірно, чиновник написав заяву на звільнення за власним бажанням.
Рябікін був п'ятим очільником митниці за пів року. Про його звільнення повідомляє "Лівий берег", посилаючись на власні джерела.
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Чиновник чутки про свою відставку ще не прокоментував.
Зауважимо, Рябікіна остаточно призначили на посаду 18 листопада. Хоча переможцем конкурсу його визнали ще 28 жовтня. Відтак посадовець ще навіть не встиг пропрацювати й місяця.
Що відомо про Рябікіна
- Рябікін є політиком, менеджером та дипломатом. З березня 2017 року він працював генеральним директором аеропорту "Бориспіль".
- Перед тим чоловік був народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку та послом України в Данії.
- Відповідно до декларації Рябікіна, він має кілька дорогих авто та водних засобів. У 2019 році за основним місцем роботи у "Борисполі" Рябікін отримав понад 5 мільйонів гривень зарплати.
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