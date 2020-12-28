Глава КСУ не явився в Офіс генпрокурора – ЗМІ
Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький проігнорував повістку від Офісу генерального прокурора. Він мав прийти туди для проведення процесуальних дій 28 грудня.
Однак глава КСУ так і не прийшов до Офісу генпрокурора. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.
Актуально Я вважаю, що Тупицький не може бути головою КСУ, – президент Зеленський
В Офісі генерального прокурора не уточнили, у межах розслідування якої справи Тупицького викликають. Невідомо також про які процесуальні дії мовиться. Однак, за інформацією ЗМІ, мовиться про справу щодо приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
Зазначимо, що раніше журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили плівки із записами розмов Олександра Тупицького з бізнесменом Владиславом Дрегером у 2018 році. На записах мовиться про причетність голови КСУ до суддівського шахрайства та зв'язок з Зуївським енергомеханічним заводом, що на окупованій території Донбасу.
Поділитися новиною