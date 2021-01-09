У гірськолижному курорті "Красія" Закарпатської області 9 січня 2021 року трапився розбійний напад. Група чоловік перешкоджала дільності комплексу та нападала на людей.

Деталі інциденту

Впродовж дня чоловіки погрожували людям фізичною розправою та псували обладнання курорту. Про це повідомили на сторінці гірськолижного курорту у фейсбуці.

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Сьогодні вдень група молодиків з 40+ осіб вчинила розбійний напад на працівників комплексу та відвідувачів,

– мовиться у повідомленні.

У "Красії" зауважили, що після нападів зловмисників, адміністрація викликала поліцію. Втім конфлікт так і не вичерпали.

"Молодиків, які погрожували усім, хто був на їхньому шляху та перекривали трасу, покарано не було", – розповіли у гірськолижному курорті.

У "Красії" такі дії назвали неприпустимими у цивілізованій та демократичній державі.