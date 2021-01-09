Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві не відкрили вранці 9 січня. За інформацією ЗМІ, біля будівлі зібрались бійці Нацгвардії та поліцейські.

У перший день локдауну "Епіцентр" працював

Замовлення клієнти гіпермаркету можуть зробити онлайн. Про це інформує Obozrevatel.

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Зазначимо, що у перший день локдауну 8 січня "Епіцентр" працював. Торгували начебто лише дозволеною продукцією. Щодо решти товарів, то для них вигадали схему: їх можна було замовити онлайн і одразу ж у магазині забрати та оплатити.

Після обіду ситуація змінилась. Гіпермаркети мережі зачинились і почали працювати в онлайн-режимі.

На виконання рішення уряду щодо посилення карантинних обмежень, мережа ТЦ "Епіцентр" працює в обмеженому законодавством режимі,

– написала пресслужба мережі у фейсбуці.

Отож товари у "Епіцентрі" можна придбати через інтернет і забрати у пункті видачі, або ж доставити у поштомати та відділення операторів.

Біля гіпермаркету – поліція та Нацгвардія / Фото OBOZREVATEL

Зверніть увагу! Локдаун в Україні триватиме від 8 до 24 січня. Закладам торгівлі дозволили продавати лише товари першої необхідності. Решту можна замовити через інтернет. Більше новин про жорсткий карантин в Україні читайте тут.

Що відомо про локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу