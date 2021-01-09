У Києві таки закрили гіпермаркет "Епіцентр", який працював під час локдауну – фото
Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві не відкрили вранці 9 січня. За інформацією ЗМІ, біля будівлі зібрались бійці Нацгвардії та поліцейські.
У перший день локдауну "Епіцентр" працював
Замовлення клієнти гіпермаркету можуть зробити онлайн. Про це інформує Obozrevatel.
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Зазначимо, що у перший день локдауну 8 січня "Епіцентр" працював. Торгували начебто лише дозволеною продукцією. Щодо решти товарів, то для них вигадали схему: їх можна було замовити онлайн і одразу ж у магазині забрати та оплатити.
Після обіду ситуація змінилась. Гіпермаркети мережі зачинились і почали працювати в онлайн-режимі.
На виконання рішення уряду щодо посилення карантинних обмежень, мережа ТЦ "Епіцентр" працює в обмеженому законодавством режимі,
– написала пресслужба мережі у фейсбуці.
Отож товари у "Епіцентрі" можна придбати через інтернет і забрати у пункті видачі, або ж доставити у поштомати та відділення операторів.
Біля гіпермаркету – поліція та Нацгвардія / Фото OBOZREVATEL
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