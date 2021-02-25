Компанія SSC Tuatara змушена була ще раз проводити експеримент і повторно встановила світовий рекорд швидкості. Середня швидкість, яку занесли до книги рекордів, становила 455 кілометрів за годину.

Джерело: "Авто24" на 24 каналі

Американська компанія SSC, яка випустила гіперкар Tuatara, встановила рекорд швидкості. Довелось повторити заїзди через те, що експерти поставили досягнення під сумнів.

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Цього разу виробник обрав злітно-посадкову смугу космічного центру імені Джона Кеннеді в Флориді. Для того, щоб цього разу ніхто не сумнівався в цифрах – компанія залучила до фіксації результатів представників фірми Рейслоджік зі своїм обладнанням. Також були присутні спостерігачі міжнародної гоночної асоціації.



SSC Tuatara на злітно-посадковій смузі / Фото сайту SSC Noth America

Вони використовували вимірювальні прилади від Life Racing та Garmin. Під час випробувань у першому заїзді зафіксували цифру 450 кілометрів на годину, а під час наступного – 460. Середня швидкість, яку і занесли до книги рекордів, становила 455 кілометрів на годину.

Водій-рекордсмен

За кермом боліда був не професійний пілот, а офіційний власник машини – заможний лікар Ларрі Кеплін. У його гаражі є не тільки купе Тuatara, але й попередній болід марки – SSC Ultimate Aero. Лікар увійшов в історію, як рекордсмен, що показав найвищу швидкість. Попередній рекорд належав Koenigsegg Agera RS

Гіперкар SSC Tuatara / Фото сайту SSC Noth America

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